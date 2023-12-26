В Архангельской области выявлены злостные нарушения правил землепользования

Прокуратурой Архангельской области проводится исковая работа, направленная на признание долей сельскохозяйственного назначения невостребованными, создание резерва площадей для воинских захоронений, постановку на кадастровый учет земельных участков, занятых кладбищами, формирование и обеспечение инфраструктурой земельных участков для многодетных семей, разработку и принятие программы охраны и использования земель, признание недействующим нормативного правового акта об установлении ставок арендной платы, недействительными договоров аренды земельных участков.

Так, по искам прокуроров Холмогорского и Устьянского районов удалось обеспечить исполнение 50 судебных актов путем оформления в муниципальную собственность права на 226,3 га земель сельскохозяйственного назначения (невостребованные земельные доли), которые в дальнейшем могут быть переданы в пользование гражданам, крестьянским (фермерским) хозяйствам для производства сельхозпродукции.

Выявленные нарушения закона и бездействие со стороны администрации Мезенского муниципального округа, связанные с необеспечением земельных участков для индивидуального жилищного строительства, предоставляемых многодетным семьям, транспортной инфраструктурой, явилось основанием для предъявления прокуратурой Мезенского района в Лешуконский районный суд административного искового заявления. Решением суда требования удовлетворены, судебный акт исполняется, уже к 10 земельным участкам обустроена подъездная дорога.

Во исполнение решения Виноградовского районного суда по иску прокурора Шенкурского района администрацией Шенкурского муниципального округа разработана и принята программа охраны и использования земель на территории округа.

Прокуратурой города Архангельска установлены нарушения порядка предоставления земельного участка многодетной семье, которая администрацией городского округа «Город Архангельск» включена в реестр многодетных семей, желающих приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. Распоряжением органа власти заявительнице в отсутствие ее согласия в собственность предоставлен земельный участок площадью 1000 кв. м в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска.

В защиту прав многодетной семьи прокурором г. Архангельска предъявлено исковое заявление о признании незаконным отказа администрации города об отмене распоряжения о предоставлении в собственность земельного участка, восстановлении в реестре. Решением Ломоносовского районного суда г. Архангельска требования прокурора удовлетворены, права граждан восстановлены.

Работа в данном направлении продолжена.