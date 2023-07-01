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Прокуратура заставила власти Устьянского района передать объекты ЖКХ в концессию

Прокуратурой Устьянского района проведена проверка соблюдения законодательства о концессионных соглашениях органами местного самоуправления Устьянского муниципального округа, по итогам которой установлено бездействие администрации округа, выразившееся в непроведении конкурсных процедур на право заключения концессионных соглашений в отношении объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

По итогам проверки прокурором района в Устьянский районный суд направлено административное исковое заявление с требованиями о признании бездействия администрации округа незаконным, а также о возложении обязанности передать объекты ТЭК и ЖКХ в концессию.

Решением суда требования прокурора района удовлетворены в полном объеме. 

Решение вступило законную силу.

 

16 август 14:21 | : Скандалы

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