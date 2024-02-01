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Прокуратура заставила власть Устьянского округа выполнять концессионные соглашения

Прокуратурой Устьянского района проведена проверка соблюдения законодательства о концессионных соглашениях органами местного самоуправления Устьянского муниципального округа. 

Установлено, что администрацией округа не проведены конкурсные процедуры на право заключения концессионных соглашений в отношении 51 объекта топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

В этой связи прокурором в суд направлено административное исковое заявление с требованиями о признании бездействия администрации округа незаконным, а также о возложении обязанности объявить конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении указанных объектов. 

Решением суда иск прокурора района удовлетворен в полном объеме. 

Исполнение решение суда находится на контроле прокурора.

02 май 13:18 | : Скандалы

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