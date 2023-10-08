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Прокуратура защитила земельные интересы многодетных семей Ленского района

Прокуратурой Ленского района в ходе осуществления надзора за исполнением законодательства о землепользовании выявлены нарушения, выразившиеся в бездействии администрации муниципального образования «Ленский мунциипальный район» при принятии надлежащих мер по обеспечению на территории с. Яренск земельных участков, предоставленных многодетным семьям, объектами инженерной инфраструктуры.

Установлено, что администрацией района длительное время не приняты меры по организации водоснабжения и водоотведения на предоставленных в собственность многодетным семьям земельных участках.

В этой связи прокурором в суд направлено административное исковое заявление о признании бездействия администрации района по обеспечению земельных участков, предоставленных многодетным семьям, объектами инженерной инфраструктуры незаконным и возложении на ответчика обязанности устранить нарушения закона.

Решением суда, вступившем в законную силу,  требования прокурора удовлетворены. Исполнение находится на контроле прокурора.

(фото с https://gorzavod.ru) 

13 октябрь 15:51 | : Скандалы

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