Власти Шенкурского округа получили очередное а-та-та от прокуратуры

Прокуратурой Шенкурского района в ходе осуществления надзора за исполнением законодательства при предоставлении земельных участков многодетным семьям выявлено бездействие со стороны администрации Шенкурского муниципального округа по вопросу непринятия надлежащих мер по обеспечению земельных участков для предоставления многодетным семьям объектами инженерной инфраструктуры.

Установлено, что администрацией округа с 2012 года не принимались меры по организации водоснабжения и водоотведения на предоставленных в собственность многодетным семьям земельных участках.

Решением Виноградовского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены, признано незаконным бездействие администрации Шенкурского муниципального округа, возложена обязанность организовать водоснабжение и водоотведение на 40 земельных участках, предоставленных многодетным семьям, в течение одного года со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение суда вступило в законную силу.