Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Горбольница Коряжмы подводила школы в контроле за здоровьем учащихся

Прокурор г. Коряжмы Архангельской области в судебном порядке обязал государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Коряжемская городская больница» обеспечить оказание первичной медико-санитарной помощи в образовательных учреждениях.

Установлено, что на территории города режим работы двух медицинских кабинетов не совпадал с режимом работы образовательных организаций.

Признав, что такой график нарушает право учащихся на сохранение и укрепление здоровья во время образовательного процесса, Коряжемский городской суд Архангельской области по иску прокурора обязал учреждение здравоохранения их устранить, обеспечив оказание первичной медико-санитарной помощи в течение всего образовательного процесса.

Не согласившись с судебным актом, учреждение воспользовалось правом на его обжалование, указав, что в случае необходимости медицинская помощь несовершеннолетним может быть оказана непосредственно в медицинской организации.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле территориального прокурора.

22 октябрь 16:18 | : Скандалы

Главные новости


«Таких больше не будет». Мезень отдает долг памяти Сергею Эммануилову
Умножающие свет. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2024 (283)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20