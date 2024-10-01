Горбольница Коряжмы подводила школы в контроле за здоровьем учащихся

Прокурор г. Коряжмы Архангельской области в судебном порядке обязал государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Коряжемская городская больница» обеспечить оказание первичной медико-санитарной помощи в образовательных учреждениях.

Установлено, что на территории города режим работы двух медицинских кабинетов не совпадал с режимом работы образовательных организаций.

Признав, что такой график нарушает право учащихся на сохранение и укрепление здоровья во время образовательного процесса, Коряжемский городской суд Архангельской области по иску прокурора обязал учреждение здравоохранения их устранить, обеспечив оказание первичной медико-санитарной помощи в течение всего образовательного процесса.

Не согласившись с судебным актом, учреждение воспользовалось правом на его обжалование, указав, что в случае необходимости медицинская помощь несовершеннолетним может быть оказана непосредственно в медицинской организации.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле территориального прокурора.