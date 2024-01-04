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Сломанный зуб ученика обойдется котласской школе в 120 тысяч

Котласский межрайонный прокурор Архангельской области в судебном порядке защитил права несовершеннолетней учащейся образовательного учреждения, которой в ходе образовательного процесса получена травма зуба, расценивающаяся как легкий вред здоровью.

Установлено, что образовательная организация ненадлежащим образом исполнила обязанность по безопасному пребыванию несовершеннолетней в образовательном учреждении, что стало возможным, в том числе в связи с ведением уроков одним учителем в двух классах одновременно.

В этой связи Котласский городской суд Архангельской области по иску межрайонного прокурора обязал образовательное учреждение выплатить несовершеннолетней компенсацию морального вреда в размере 120 тысяч рублей.

При определении её размера суд учел степень и характер нравственных и физических страданий, связанных с индивидуальными особенностями ребенка, характер полученной травмы, малолетний возраст, степень тяжести вреда, требования разумности и справедливости.

Не согласившись с размером взысканной компенсации морального вреда, посчитав её размер завышенным, учреждение воспользовалось правом на апелляционное обжалование судебного акта.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а апелляционная жалоба – без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле территориального прокурора.

 

03 июль 10:51 | : Скандалы

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