Новодвинск попался на нарушениях в сфере детской медицины

Прокуратурой г. Новодвинска по результатам проверки исполнения законодательства, регулирующего порядок организации медицинского обслуживания в образовательных организациях, выявлены нарушения закона.

Установлено, что между государственным бюджетным учреждением здравоохранения Архангельской области «Новодвинская городская больница» и 14 муниципальными бюджетными образовательными учреждениями (7 школ и 7 детских садов) заключены договоры о сотрудничестве по организации медицинского обслуживания обучающихся.

Как показала проверка, время работы медицинского персонала, а именно постоянное присутствие работника ГБУЗ Архангельской области «Новодвинская ЦГБ» и время учебного процесса образовательных учреждений не совпадают.

Таким образом, нахождение медицинского работника в период всего образовательного процесса в школах и детских садах не обеспечено, в связи с чем прокурор обратился в суд в целях восстановления прав несовершеннолетних.

Решением Новодвинского городского суда заявленные прокурором требования удовлетворены, на ГБУЗ Архангельской области «Новодвинская ЦГБ» возложена обязанность в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу организовать оказание первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним обучающимся в течение всего образовательного процесса.

Решение суда не вступило в законную силу.