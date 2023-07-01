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Новодвинск попался на нарушениях в сфере детской медицины

Прокуратурой г. Новодвинска по результатам проверки исполнения  законодательства, регулирующего порядок организации медицинского                обслуживания в образовательных организациях, выявлены нарушения закона.

Установлено, что между государственным бюджетным учреждением здравоохранения Архангельской области «Новодвинская городская больница» и 14 муниципальными бюджетными образовательными учреждениями (7 школ и 7 детских садов) заключены договоры о сотрудничестве по организации медицинского обслуживания обучающихся. 

Как показала проверка, время работы медицинского персонала, а именно постоянное присутствие работника ГБУЗ Архангельской области                      «Новодвинская ЦГБ» и время учебного процесса образовательных учреждений не совпадают.

Таким образом, нахождение медицинского работника в период всего образовательного процесса в школах и детских садах не обеспечено, в связи    с чем прокурор обратился в суд в целях восстановления прав несовершеннолетних.

Решением Новодвинского городского суда заявленные прокурором требования удовлетворены, на ГБУЗ Архангельской области «Новодвинская ЦГБ» возложена обязанность в течение трех месяцев со дня вступления             решения суда в законную силу организовать оказание первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним обучающимся в течение всего              образовательного процесса.

Решение суда не вступило в законную силу.

25 сентябрь 11:56 | : Скандалы

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