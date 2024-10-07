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Суд впаял взяточнику из мэрии Архангельска 7.5 лет лишения свободы

Ломоносовский районный суд г. Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал бывшего заместителя директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры  администрации ГО «Город Архангельск» (Алексея Калашникова) виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных  п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностных лицом взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, входящих в служебные полномочия должностного лица, а также за общее покровительство, совершенное в крупном размере).

Установлено, что в период с 2021 по 2023 годы подсудимый, используя служебное положение в преступных целях, получил от индивидуальных предпринимателей три взятки на общую сумму 1 075 000 рублей за беспрепятственную приемку выполненных работ по проверке качества и содержания ледовых переправ дер. Острова (о. Островский) – дер. Андрианово (о. Андрианов) и Лесной порт – о. Хабарка, выдаче благоприятных заключений о соответствии проведенных работ, а равно за общее покровительство деятельности предпринимателей, выразившееся в даче советов по исполнению контрактов и взаимодействию  с контролирующими органами. 

С целью придания законности получения денежных средств,  чиновник изготовил договоры подряда якобы заключенные взяткодателями и третьим лицом, не осведомленным об их преступных намерениях, акты приемки  выполненных работ и счета по оплате на суммы взяток, организовал подписание документов. Полученные от предпринимателей денежные средства третьим лицом были переданы подсудимому.

Судом бывшему должностному лицу назначено наказание в виде  7 лет  6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на 3 года.

Денежные средства, полученные преступным путем, конфискованы в собственность государства.

16 октябрь 12:07 | : Скандалы

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