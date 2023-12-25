Чиновник мэрии Архангельска признался во взяточничестве

Прокуратура г. Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя директора д епартамента транспорта, строительс тва и городской инфраструктуры а дминистрации ГО «Город Архангельск» – начальника управления транспорта и дорожного хозяйства . Он обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, входящих в служебные полномочия должностного лица, и действий, которым оно в силу должностного положения может способствовать, а также за общее покровительство, совершенное в крупном размере), а также двух предпринимателей , обвиняемых по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, совершенная в крупном размере).

Установлено, что должностное лицо с 28.12.2021 по 05.04.2023, используя свое служебное положение, получил от двух предпринимателей три взятки в крупных размерах на общую сумму 1 075 000 рублей за совершение действий в пользу взяткодателей – беспрепятственную приемку выполненных работ по проверке качества и содержания ледовых переправ дер. Острова (о. Островский) – дер. Андрианово (о. Андрианов) и Лесной порт – о. Хабарка, выдаче благоприятных заключений о соответствии проведенных работ, а также за общее покровительство деятельности предпринимателей.

При этом обвиняемый в получении взяток чиновник, в целях сокрытия своей противоправной деятельности, придумал схему их перечисления. Для придания видимости законности получения денежных средств от имени взяткодателей он изготовил договоры подряда, якобы заключенных взяткодателями и третьим лицом, не осведомленным об их преступной деятельности, акты приемки якобы выполненных работ и счета от имени третьего лица по оплате работ на суммы взяток и организовал подписание данных документов.

В последующем обвиняемые в даче взяток перечислили денежные средства на счет третьего лица, не осведомленного о преступных действиях обвиняемых, а третье лицо в свою очередь передало лично денежные средства взяткополучателю.

Обвиняемые признали вину в полном объеме, дали явки с повинной и признательные показания, изобличающие как себя, так и иных виновных лиц.

В ходе предварительного расследования на основании судебных решений Ломоносовского районного суда г. Архангельска наложен арест на изъятые в ходе обыска денежные средства взяткополучателя в размере 10 000 рублей и автомобиль, стоимостью 1 572 791,67 рублей.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Ломоносовский районный суд г. Архангельска.