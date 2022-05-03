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Чиновнику котласской администрации Костереву дали 6 лет, 1 млн штрафа и поражение в правах


Котласский городской суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал бывшего начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации ГО АО «Котлас» виновным в совершении               преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере) и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).

В суде установлено, что в 2014-2020 годах муниципальный служащий злоупотребил должностными полномочиями, а также неоднократно получал незаконное денежное вознаграждение от представителей бизнеса в виде денег и услуг имущественного характера, включая возведение ему фундамента для жилого дома на земельном участке, за предоставление заинтересованным лицам земельных участков без проведения торгов на аукционе, их выкуп по цене, равной 15 % от кадастровой стоимости этих участков, а также за беспрепятственную выдачу документов, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и общее покровительство предпринимательской деятельности взяткодателей в строительной сфере на территории ГО АО «Котлас».

Всего экс-чиновник получил взяток в виде денег и услуг имущественного характера на общую сумму более 2,7 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

Обвиняемый признал свою вину.

Приговором суда по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на срок 7 лет.

Кроме того, в доход государства  конфискован земельный участок, полученный осужденным в качестве взятки и денежная сумма в размере 1 млн. 175 тыс. рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

09 август 17:28 | : Скандалы

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