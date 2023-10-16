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Чиновник администрации Архангельска задержан по подозрению в получении взятки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника одного из департаментов Администрации городского округа «Город Архангельск», подозреваемого в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере), и в отношении двух индивидуальных предпринимателей по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, в крупном размере).

 По версии следствия, в период с 2021 по ноябрь 2023 года работник администрации получил от индивидуальных предпринимателей взятки за беспрепятственное заключение и исполнение муниципальных контрактов на выполнение работ по устройству и содержанию ряда ледовых переправ. По предварительным данным, общая сумма незаконно полученного денежного вознаграждения составила более миллиона рублей.

 Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.  

 В настоящее время проводятся следственные действия при поддержке СОБР Росгвардии, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проведены обыски, изъята документация, имеющая значение для дела.

 Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного должностного лица меры пресечения в виде заключения под стражу.

По сведениям наших коллег по Ассоциации «Вольное дело» из ИА «Эхо севера», за безликим в пресс-релизе чиновником скрывается заместитель директора департамента транспорта Алексей Калашников, чиновник со стажем.


06 декабрь 08:53 | : Скандалы

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