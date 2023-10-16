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Алексею Калашникову избрана мера пресечения - арест

По ходатайству следователя следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении сотрудника одного из департаментов администрации городского округа «Город Архангельск», подозреваемого в совершении трех преступлений, предусмотренных п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере).

Как мы сообщали вчера, этим человеком оказался заместитель директора департамента транспорта Алексей Калашников.

 По версии следствия, в период с 2021 по ноябрь 2023 года работник администрации получил от индивидуальных предпринимателей взятки на общую сумму более миллиона рублей за беспрепятственное заключение и исполнение муниципальных контрактов на выполнение работ по устройству и содержанию ряда ледовых переправ. 

 Индивидуальные предприниматели, подозреваемые в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, в крупном размере), в ходе допросов дали признательные показания. 

 По уголовному делу следователем СК продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы. 

07 декабрь 15:19 | : Происшествия

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