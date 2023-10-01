Сбежавшему экс-главе Сольвычегодска Сергееву дали 7.5 лет заочно

Котласский городской суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал бывшего главу муниципального образования «Сольвычегодское» Андрея Сергеева виновным по ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взяток в крупном и особо крупном размерах).

Установлено, что экс-глава муниципального образования в 2020 г. и 2021 г. трижды получал незаконное денежное вознаграждение от индивидуального предпринимателя и представителя коммерческой организации за совершение действий в их пользу по осуществлению предпринимательской деятельности на территории МО «Сольвычегодское» и общее покровительство, включая беспрепятственную приемку работ, выполненных в рамках муниципальных контрактов.

В результате противоправных действий осужденный получил сумму более 1 300 000 рублей, а часть взятки в размере 1 230 000 рублей получить не смог, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В судебном заседании осужденный Сергеев участия не принимал, поскольку скрылся от суда и в настоящее время находится в международном розыске, уголовное дело рассмотрено в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 247 УПК РФ.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по Архангельской области.

Приговором суда бывшему главе назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 9 000 000 рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 5 лет.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Арест, наложенный на имущество осужденного сохранен до исполнения дополнительного наказания в виде штрафа