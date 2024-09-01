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Прокурор Белогуров услышал жалобы жителей Пинеги

Первым заместителем прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа Сергеем Белогуровым 25 сентября 2024 года в рамках работы мобильной приемной региональной прокуратуры проведен выездной прием жителей Пинежского округа.

Заявления обратившихся на прием граждан касались вопросов ненадлежащего предоставления коммунальных услуг, обеспечения безопасности дорожного движения, соблюдения трудовых, пенсионных и жилищных прав.

Так, жители дер. Шотова пожаловались на ненадлежащее содержание расположенной в населенном пункте дороги общего пользования.

В целях реализации права на обращение гражданами с ограниченными возможностями личный прием проведен в ГБСУ АО «Сийский психоневрологический интернат». 

По месту жительства в дер. Ваймуша посещен бывший несовершеннолетний узник фашизма, вопрос о бездействии уполномоченных органов по организации ремонта кровли многоквартирного дома, в котором проживает ветеран, поставлен на контроль.

В ходе личного приема Сергеем Белогуровым принято 14 граждан. Обратившимся даны исчерпывающие разъяснения федерального законодательства. Для последующего разрешения на личном приеме получены обращения, требующие вмешательства органов прокуратуры и проведения соответствующих проверок.

 

27 сентябрь 08:11 | : Скандалы

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