Прокурор области встретился с инвалидами Новодвинска

Прокурором Архангельской области Николаем Хлустиковым 01.12.2022 в преддверии Международного дня инвалидов в ГБУ СОН АО «Новодвинский комплексный центр социального обслуживания» проведен личный прием граждан с ограниченными возможностями и иных лиц, относящихся к социально уязвимым категориям населения.
К руководителю ведомства обратились 7 жителей г. Новодвинска по волнующим их вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, предоставления льгот при проезде в общественном транспорте, порядка взыскания задолженности, предоставления коммунальных услуг и использования общего имущества многоквартирного дома.
Всем обратившимся даны исчерпывающие разъяснения требований федерального законодательства, принятые на личном приеме обращения постановлены прокурором области на контроль.