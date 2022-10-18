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Прокурор области встретился с инвалидами Новодвинска

Прокурором Архангельской области Николаем Хлустиковым 01.12.2022 в преддверии Международного дня инвалидов в ГБУ СОН АО «Новодвинский комплексный центр социального обслуживания» проведен личный прием граждан с ограниченными возможностями и иных лиц, относящихся к социально уязвимым категориям населения.

К руководителю ведомства обратились 7 жителей г. Новодвинска по волнующим их вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, предоставления льгот при проезде в общественном транспорте, порядка взыскания задолженности, предоставления коммунальных услуг и использования общего имущества многоквартирного дома. 

Всем обратившимся даны исчерпывающие разъяснения требований федерального законодательства, принятые на личном приеме обращения постановлены прокурором области на контроль. 

 

01 декабрь 15:56 | : Будни

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