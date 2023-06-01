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Жители Вельского района пожаловались заму областного прокурора на свое житье-бытье

Заместителем прокурора Архангельской области Артёмом Шибаковым в рамках работы мобильной приемной региональной прокуратуры 04 августа 2023 года проведен прием жителей МО «Вельский муниципальный район».

Заявления граждан, обратившихся к заместителю руководителя регионального надзорного ведомства, касались вопросов безопасности дорожного движения, бездействия судебных приставов-исполнителей, проведения капитального ремонта многоквартирных домов, несогласия с результатами проведенных правоохранительными органами процессуальных проверок.

Например, проживающий в пос. Аргуновский Вельского района заявитель сообщил о ненадлежащем освещении участка автомобильной дороги вблизи населенного пункта.

Жительница г. Вельска выразила несогласие с не предоставлением ей муниципального жилого помещения взамен аварийного.

В ходе личного приема Артёмом Шибаковым принято 9 граждан.

Всем обратившимся даны исчерпывающие разъяснения федерального законодательства. Для последующего разрешения на личном приеме получены 5 обращений, требующих проведения проверок и вмешательства органов прокуратуры.

(https://bangkokbook.ru/galereya/naberezhnaya-velsk-84-foto.html)

 

04 август 14:33 | : Скандалы

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