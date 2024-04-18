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Прокурор Николай Хлустиков посетил Нарьян-Мар и навел там порядок

Исполняющим обязанности прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа Николаем Хлустиковым 15 мая проведен прием жителей Ненецкого автономного округа.

Заявления обратившихся на прием граждан касались вопросов соблюдения трудовых прав работников и предоставления социальных гарантий, исполнения судебных решений, недостатков в работе правоохранительных органов.

Так, житель г. Нарьян-Мар попросил принять меры реагирования по обязанию судебных приставов-исполнителей обеспечить полное и своевременное исполнение решения суда, затрагивающего интересы неопределенного круга лиц.

Заявительница из пос. Искателей сообщила о несогласии с вынесенным органом предварительного расследования процессуальным решением. 

Жительница из г. Нарьян-Мар пожаловалась на работодателя, не предоставившего ей дополнительных гарантий, связанных с временной утратой трудоспособности.

В ходе личного приема руководителем регионального надзорного ведомства принято 15 граждан. Обратившимся даны исчерпывающие разъяснения федерального законодательства. Для последующего разрешения на личном приеме получены обращения, требующие вмешательства органов прокуратуры и проведения соответствующих проверок.

 

16 май 11:56 | : Будни

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