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Прокурор Белогуров выслушал претензии жителей Поморья

Первым заместителем прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа Сергеем Белогуровым 24 сентября 2024 года проведен личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации в Архангельской области.

Жалобы граждан, обратившихся на прием к заместителю руководителя регионального надзорного ведомства, касались вопросов защиты жилищных прав сироты, необоснованного взыскания задолженности, бездействия правоохранительных органов при расследовании уголовного дела по факту мошенничества, несогласия с приговором суда.

Например, двое жителей г. Северодвинска пожаловались на необоснованное взыскание задолженности без учета сведений о признании их банкротами.

Проживающая в г. Новодвинске заявительница попросила оказать содействие по оспариванию незаконного, по ее мнению, приговора суда.

В ходе личного приема Сергеем Белогуровым принято 4 гражданина. Обратившимся даны разъяснения федерального законодательства. По доводам обращений, требующих вмешательства органов прокуратуры, организованы проверки.

 

25 сентябрь 10:17 | : Происшествия

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