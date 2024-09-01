Прокурор Белогуров выслушал претензии жителей Поморья

Первым заместителем прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа Сергеем Белогуровым 24 сентября 2024 года проведен личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации в Архангельской области.

Жалобы граждан, обратившихся на прием к заместителю руководителя регионального надзорного ведомства, касались вопросов защиты жилищных прав сироты, необоснованного взыскания задолженности, бездействия правоохранительных органов при расследовании уголовного дела по факту мошенничества, несогласия с приговором суда.

Например, двое жителей г. Северодвинска пожаловались на необоснованное взыскание задолженности без учета сведений о признании их банкротами.

Проживающая в г. Новодвинске заявительница попросила оказать содействие по оспариванию незаконного, по ее мнению, приговора суда.

В ходе личного приема Сергеем Белогуровым принято 4 гражданина. Обратившимся даны разъяснения федерального законодательства. По доводам обращений, требующих вмешательства органов прокуратуры, организованы проверки.