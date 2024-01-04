Прокурор Хлустиков взял на контроль строительство больницы на Соловках

Исполняющий обязанности прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа Николай Хлустиков 05 июня 2024 года посетил пос. Соловецкий Приморского района с целью осуществления приема граждан.
Жалобы граждан, обратившихся на прием к руководителю регионального надзорного ведомства, касались вопросов соблюдения жилищных прав, оказания услуг связи, доступности банковского обслуживания.
Например, жительница пос. Соловецкий сообщила о несогласии с решением об изменении категории назначения жилого помещения.
В ходе личного приема Николаем Хлустиковым принято 5 граждан. Обратившимся даны разъяснения федерального законодательства. По доводам обращений, требующих вмешательства органов прокуратуры, от заявителей приняты заявления и организованы проверки.
Кроме того, Николаем Хлустиковым посещен проблемный социальный объект – недостроенное здание участковой больницы в пос. Соловецкий.
Проблемы со строительством возникли ввиду некачественного и несвоевременного исполнения подрядчиком взятых на себя обязательств, в связи с чем заказчиком контракт расторгнут в одностороннем порядке.
Новый подрядчик определен, дальнейшее выполнение работ возможно после снятия арбитражным судом обеспечительных мер, наложенных в рамках рассмотрения дела о взыскании понесенных заказчиком убытков.
Ситуация со строительством социального объекта находится на личном контроле исполняющего обязанности прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа.