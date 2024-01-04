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Прокурор Хлустиков взял на контроль строительство больницы на Соловках

Исполняющий обязанности прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа Николай Хлустиков 05 июня 2024 года посетил пос. Соловецкий Приморского района с целью осуществления приема граждан.

Жалобы граждан, обратившихся на прием к руководителю регионального надзорного ведомства, касались вопросов соблюдения жилищных прав, оказания услуг связи, доступности банковского обслуживания.

Например, жительница пос. Соловецкий сообщила о несогласии с решением об изменении категории назначения жилого помещения.

В ходе личного приема Николаем Хлустиковым принято 5 граждан. Обратившимся даны разъяснения федерального законодательства. По доводам обращений, требующих вмешательства органов прокуратуры, от заявителей приняты заявления и организованы проверки.

Кроме того, Николаем Хлустиковым посещен проблемный социальный объект – недостроенное здание участковой больницы в пос. Соловецкий.

Проблемы со строительством возникли ввиду некачественного и несвоевременного исполнения подрядчиком взятых на себя обязательств, в связи с чем заказчиком контракт расторгнут в одностороннем порядке. 

Новый подрядчик определен, дальнейшее выполнение работ возможно после снятия арбитражным судом обеспечительных мер, наложенных в рамках рассмотрения дела о взыскании понесенных заказчиком убытков.

Ситуация со строительством социального объекта находится на личном контроле исполняющего обязанности прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа.      

07 июнь 13:48 | : Скандалы

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