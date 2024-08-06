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Архангельской транспортной компании вкатили штраф за подкуп поста ДПС

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что представитель ООО «Транспортная компания «Импульс» в период с сентября 2022 г. по апрель 2023 г. от имени и в интересах представляемого им юридического лица передал 106 тыс. рублей должностному лицу за бездействие и попустительство по службе, выразившееся в организации беспрепятственного проезда через пост ДПС транспортных средств юридического лица.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28. КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам его рассмотрения юридическому лицу назначен штраф в размере 1 млн рублей.

В отношении взяткополучателя уголовное дело рассматривается в суде.

(фото с https://dzen.ru)

09 сентябрь 12:42 | : Скандалы

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