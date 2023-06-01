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В Поморье оператор связи крупно оштафован за связь с иностранным государством

Прокуратура Архангельской области провела проверку исполнения законодательства о связи.

В ходе изучения одного из уголовных дел о совершении мошенничества установлено, что в июне 2022 года неустановленное лицо, используя подменный абонентский номер, похитило у мужчины 200 тысяч рублей.

При этом лицо, совершившее преступление, связывалось с потерпевшим через иностранного оператора связи с использованием якобы российского номера телефона.

Вместе с тем оператор связи не препятствовал иностранным соединениям с подменного номера, а также не прекратил оказание услуг связи и услуг по пропуску трафика в свою сеть связи.

По данному факту прокуратура возбудила в отношении оператора связи дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанности по прекращению услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика в свою сеть связи). По результатам его рассмотрения организации назначен штраф в размере 600 тысяч рублей, который оплачен полностью.

23 июнь 14:30 | : Скандалы

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