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В Ломоносовский суд Архангельска ушло дело о попытке подкупа должностного лица

Прокурор Архангельской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя обособленного подразделения в г. Ярославле Акционерного общества «Российский Аукционный Дом» (далее – АО «РАД») и директора Уральского филиала АО «РАД». Они обвиняются по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Установлено, что обвиняемые, действуя в интересах представляемого ими юридического лица АО «РАД», в период с 23.08.2022 по 01.06.2023 передали взятку через посредника в сумме более 1,5 млн рублей посредством заключения фиктивного агентского договора между АО «РАД» и индивидуальным предпринимателем.

 Денежные средства путем перевода на банковский счет предпринимателя впоследствии обналичены для передачи должностному лицу Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Архангельской области и Ненецком автономном округе за совершение действий в интересах дающих и интересах представляемого ими юридического лица АО «РАД».

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области, расследовалось Следственным управлением Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Ломоносовский районный суд.

20 ноябрь 14:31 | : Скандалы

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