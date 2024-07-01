Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прокуратура: За полгода в федеральный бюджет взыскано штрафов на сумму 21 млн рублей

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа обобщила практику привлечения юридических лиц к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица за совершение в его интересах действия (бездействия).

В истекшем периоде 2024 года органами прокуратуры области и автономного округа инициировано наказание 7 юридических лиц по фактам дачи незаконного вознаграждения от их имени или в их интересах.  

Незаконные вознаграждения передавались от имени юридических лиц в целях организации беспрепятственного проезда грузовых транспортных средств через пост ДПС, оказания содействия в осуществлении закупочных процедур, заключении договора аренды земельного участка.

Например, и.о. прокурора области и НАО в апреле 2024 года в отношении ООО «М КРАН» возбудил дело по факту передачи в интересах юридического лица денежных средств в сумме 295 тыс. рублей старшему инспектору ДПС ГИБДД УМВД России по г. Архангельску за незаконное бездействие, выразившееся в беспрепятственном проезде через пост ДПС транспортных средств юридического лица.

Постановлением мирового судьи юридическое лицо признано виновным в совершении указанного правонарушения и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей с конфискацией денежных средств в размере 295 тыс. рублей. Постановление суда вступило в законную силу, штраф оплачен в полном объеме.

Всего в результате проделанной работы по делам об административных правонарушениях рассматриваемой категории в текущем году в федеральный бюджет взыскано штрафов на сумму 21 млн рублей.

25 июль 11:57 | : Будни

Главные новости


Утраченные чудеса Поморья. Ансамбль Юромско-Великодворского погоста
Мой первый пес

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2024 (261)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)



Деньги


все материалы
«    Июль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20