Прокуратура: За полгода в федеральный бюджет взыскано штрафов на сумму 21 млн рублей

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа обобщила практику привлечения юридических лиц к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица за совершение в его интересах действия (бездействия).

В истекшем периоде 2024 года органами прокуратуры области и автономного округа инициировано наказание 7 юридических лиц по фактам дачи незаконного вознаграждения от их имени или в их интересах.

Незаконные вознаграждения передавались от имени юридических лиц в целях организации беспрепятственного проезда грузовых транспортных средств через пост ДПС, оказания содействия в осуществлении закупочных процедур, заключении договора аренды земельного участка.

Например, и.о. прокурора области и НАО в апреле 2024 года в отношении ООО «М КРАН» возбудил дело по факту передачи в интересах юридического лица денежных средств в сумме 295 тыс. рублей старшему инспектору ДПС ГИБДД УМВД России по г. Архангельску за незаконное бездействие, выразившееся в беспрепятственном проезде через пост ДПС транспортных средств юридического лица.

Постановлением мирового судьи юридическое лицо признано виновным в совершении указанного правонарушения и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей с конфискацией денежных средств в размере 295 тыс. рублей. Постановление суда вступило в законную силу, штраф оплачен в полном объеме.

Всего в результате проделанной работы по делам об административных правонарушениях рассматриваемой категории в текущем году в федеральный бюджет взыскано штрафов на сумму 21 млн рублей.