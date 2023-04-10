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В Архангельской области оператор связи потворствовал мошенникам

Прокуратура Архангельской области провела проверку исполнения законодательства о связи.

В ходе изучения одного из уголовных дел о покушении на мошенничество установлено, что в июне 2022 года неустановленное лицо, используя абонентский номер, пыталось похитить с банковского счета женщины 300 тыс. рублей.

При этом лицо, совершившее преступление, связывалось с потерпевшим через иностранного оператора связи с использованием якобы российского номера телефона.

Вместе с тем оператор связи не воспрепятствовал иностранным соединениям с подменного номера, а также не прекратил оказание услуг связи и услуг по пропуску трафика в свою сеть связи.

По данному факту прокуратура возбудила в отношении оператора связи дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика в свою сеть связи). По результатам его рассмотрения организации назначен штраф в размере 600 тыс. рублей.

Прокуратура области призывает граждан проявлять бдительность при общении с неизвестными лицами по каналам сотовой связи и в сети «Интернет», не переводить денежные средства на счета лиц, данные которых вам не известны.

 

15 май 08:53 | : Скандалы

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