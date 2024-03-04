В Архангельской области выписан миллионный штраф взяткодателю

Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что генеральный директор ООО «М Кран» в период с июля 2022 г. по октябрь 2022 г. от имени и в интересах возглавляемого им юридического лица передал должностному лицу ДПС ГИБДД УМВД России по г. Архангельску незаконное денежное вознаграждение в сумме 320 тыс. рублей за бездействие и попустительство по службе, выразившееся в организации беспрепятственного проезда через пост ДПС транспортных средств юридического лица.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28. КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам его рассмотрения юридическому лицу назначен штраф в размере 1 млн рублей.

В отношении взяткополучателя суд рассматривает уголовное дело.