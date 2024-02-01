Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Няндомская Яжемать лишилась прав на своих семерых детей

Прокуратура Няндомского района провела проверку исполнения законодательства при соблюдении прав лиц, оставшихся без попечения родителей.

 Установлено, что жительница г. Няндомы, являющаяся матерью семерых детей в 2017 году на средства материнского (семейного) капитала приобрела в собственность жилое помещение, однако не оформила его в общую долевую собственность с детьми, при этом весной 2024 года она была лишена родительских прав в отношении всех детей.

Решением Няндомского районного суда по иску прокурора в интересах сирот на лишенную родительских прав мать возложена обязанность оформить жилое помещение, приобретенное с использованием средств материнского (семейного) капитала, в общую долевую собственность с детьми.

Вопрос исполнения решения находится на контроле районного прокурора.

 

04 сентябрь 11:39 | : Скандалы

Главные новости


Солунбал
Они тоже ходили в школу. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2024 (41)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20