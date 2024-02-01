Няндомская Яжемать лишилась прав на своих семерых детей

Прокуратура Няндомского района провела проверку исполнения законодательства при соблюдении прав лиц, оставшихся без попечения родителей.

Установлено, что жительница г. Няндомы, являющаяся матерью семерых детей в 2017 году на средства материнского (семейного) капитала приобрела в собственность жилое помещение, однако не оформила его в общую долевую собственность с детьми, при этом весной 2024 года она была лишена родительских прав в отношении всех детей.

Решением Няндомского районного суда по иску прокурора в интересах сирот на лишенную родительских прав мать возложена обязанность оформить жилое помещение, приобретенное с использованием средств материнского (семейного) капитала, в общую долевую собственность с детьми.

Вопрос исполнения решения находится на контроле районного прокурора.