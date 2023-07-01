В Архангельской области мать обидела жилплощадью своего ребенка

Плесецким районным судом Архангельской области удовлетворено исковое заявление прокурора в интересах несовершеннолетнего ребенка о признании за ним права собственности на жилое помещение.

В ходе проведенной прокурорской проверки установлено, что что мать несовершеннолетней использовала средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий и приобрела в собственность жилье в п. Оксовский.

Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» предусмотрена возможность использовать материнский капитал, в том числе и на приобретение жилого помещения, с условием, что в течение шести месяцев после перечисления Пенсионным фондом средств материнского капитала лицо, в чьей собственности находится жилое помещение, обязано оформить его в общую собственность его супруга (супруги) и детей.

Неисполнение данного обязательства в установленный срок послужило основанием к предъявлению прокурором района в интересах несовершеннолетней искового заявления. Прокурор в судебном порядке потребовал обязать мать ребенка выделить несовершеннолетней 1/3 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение и зарегистрировать ее в Росреестре по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.