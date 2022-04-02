В Поморье восторжествовало право семей с детьми на пользование землей

Особое внимание прокурорами уделяется вопросам реализации прав семей, имеющих детей, на получение мер социальной поддержки.
Прокурорами в интересах более 1800 многодетных семей предъявлено 11 исков об обязании органов местного самоуправления сформировать земельные участки, из них удовлетворено – 4, на рассмотрении суда остается – 7.
Так, решением суда от 09.06.2022 по иску прокуратуры Вельского района на администрацию муниципального образования возложена обязанность сформировать 30 земельных участков для индивидуального жилищного строительства и обеспечить транспортную доступность к 84 земельным участкам, предоставленным многодетным семьям, срок исполнения судебного решения до 01.10.2023.
В ходе надзорной деятельности прокурорами также пресекались нарушения, связанные с ущемлением интересов несовершеннолетних при получении родителями выплат на детей, оформлении права собственности на жилые помещения, приобретенные родителями с использованием средств материнского (семейного) капитала.
Например, решением Октябрьского районного суда г. Архангельска от 19.05.2022 удовлетворены исковые требования прокурора г. Архангельска о возложении на ГКУ «Архангельский областной центр социальной защиты населения» обязанности назначить гражданину ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка и выплатить денежную компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. рублей.
В ходе рассмотрения административного искового заявления прокурора г. Северодвинска о признании решения ГКУ «Архангельский областной центр социальной защиты населения» об отказе в предоставлении многодетной семье единовременной денежной выплаты взамен земельного участка в собственность бесплатно незаконным, учреждением 19.05.2022 многодетной семье предоставлена единовременная денежная выплата в размере 210 тыс. рублей.
По иску прокурора Холмогорского района по решению суда от 09.03.2022 двое несовершеннолетних детей включены в число собственников жилого помещения, приобретенного за счет средств материнского (семейного) капитала.
Решением Харовского районного суда Вологодской области от 17.05.2022 по иску прокурора Каргопольского района прекращено право собственности матери на жилое помещение, приобретенное за счет средств материнского (семейного) капитала, за ее 4 несовершеннолетними детьми признано право собственности по 1/5 доли этого жилого помещения.
Решением Няндомского районного суда от 06.07.2022 удовлетворены требования прокурора района о взыскании в пользу Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по области средств материнского (семейного) капитала около 640 тыс. рублей в связи с неисполнением матерью обязательств о предоставлении несовершеннолетним детям долей в жилом помещении, приобретённом на данные средства, которое в последующем она продала. Решение суда не вступило в законную силу.
Работа в данном направлении будет продолжена.