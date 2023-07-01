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Жительница Архангельской области провернула финт с материнским капиталом

Проверкой, проведенной прокуратурой Устьянского района, установлено, что местная жительница приобрела с использованием средств материнского (семейного) капитала жилое помещение без цели проживания в нем, после чего, не оформив жилое помещение в общую собственность на себя и своих несовершеннолетних детей, не получив предварительное разрешение органов опеки и попечительства на продажу указанного жилого помещения, продала его предыдущему собственнику недвижимости.

По данному факту прокурором в суд направлено исковое заявление о взыскании в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу денежных средств материнского (семейного) капитала в размере 433 тыс. рублей, использованных женщиной не по целевому назначению.

Решением Устьянского районного суда Архангельской области исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Судебное постановление не вступило в законную силу.

28 август 17:03 | : Скандалы

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