В Северодвинске зафиксированы нарушения в охране образовательного учреждения

Прокуратурой города Северодвинска проведена проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в деятельности одного из муниципальных учреждений.

Установлено, что в марте 2024 года образовательным учреждением в нарушение действующего законодательства изменены существенные условия контрактов на оказание услуг по физической охране объектов образовательного учреждения – цена и срок действия.

В этой связи прокуратурой города в отношении руководителя учреждения возбуждено два дела об административном правонарушении по ч.4 ст. 7.32 КоАП РФ. В результате рассмотрения постановлений должностное лицо признано виновным и привлечено к административной ответственности.

Кроме того, в целях устранения допущенных нарушений закона учредителю образовательной организации внесено представление, которое удовлетворено, должностные лица, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.