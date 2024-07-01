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В Северодвинске зафиксированы нарушения в охране образовательного учреждения

Прокуратурой города Северодвинска проведена проверка исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в деятельности одного из муниципальных учреждений.

 Установлено, что в марте 2024 года образовательным учреждением в нарушение действующего законодательства изменены существенные условия контрактов на оказание услуг по физической охране объектов образовательного учреждения – цена и срок действия.

В этой связи прокуратурой города в отношении руководителя учреждения возбуждено два дела об административном правонарушении по ч.4 ст. 7.32 КоАП РФ. В результате рассмотрения постановлений должностное лицо признано виновным и привлечено к административной ответственности. 

Кроме того, в целях устранения допущенных нарушений закона учредителю образовательной организации внесено представление, которое удовлетворено, должностные лица, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности. 

20 август 10:31 | : Скандалы

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