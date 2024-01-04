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Северодвинские детсады попались на дроблении муниципальных контрактов

Прокуратурой города Северодвинска проведена проверка соблюдения законодательства о закупках товаров, работ, услуг образовательными учреждениями.

Установлено, что в январе 2024 года МБДОУ «Детский сад № 62 «Родничок» комбинированного вида» без проведения конкурентных процедур заключило два контракта с юридическим лицом на охрану корпусов образовательного учреждения. 

При этом предмет, сроки и основания указанных контрактов фактически являлись едиными. Тождественность предмета, а также временной интервал, в течение которого заключены контракты, свидетельствуют о факте дробления контрактов на суммы до 600 тыс. рублей в целях их заключения с единственным поставщиком. 

Аналогичные факты выявлены в деятельности МБДОУ «Детский сад №85 «Малиновка» комбинированного вида».

В этой связи прокуратурой в отношении руководителей вышеуказанных учреждений возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ (принятие решения о закупке товаров для обеспечения муниципальных нужд у единственного поставщика с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд). 

Постановлениями УФАС по Архангельской области должностные лица привлечены к административной ответственности в виде предупреждения. 

05 август 14:35 | : Скандалы

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