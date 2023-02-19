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Ремонт музея писателя Личутина в Мезени проводился без конкурса

Прокуратурой Мезенского района проверена законность проведения закупочных процедур муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческая библиотека Мезенского района».

Установлено, что учреждением без проведения конкурентных процедур заключено 11 контрактов с единственным подрядчиком на выполнение работ по капитальному ремонту здания мемориального музея писателя В.В. Личутина в г. Мезени на сумму 5,8 млн рублей, которые фактически образуют единую сделку.

По данному факту прокурором района в отношении директора учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.29 КОАП РФ, по результатам рассмотрения которого Управлением Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области указанное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения, учитывая совершение им административного правонарушения впервые и отсутствие имущественного ущерба.

Кроме того, прокуратурой района начальнику управления культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Мезенского муниципального округа, являющегося учредителем названного учреждения, внесено представление.

Требования прокурора удовлетворены, приняты меры к неукоснительному соблюдению учреждением требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок в дальнейшей деятельности.

 

05 апрель 11:59 | : Культура / Скандалы

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