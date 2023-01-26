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Прокурор обнаружил в Мирнинской аварийно-спасательной службе очажок коррупции

Прокуратурой ЗАТО г. Мирный проведена проверка исполнения                          муниципальным казенным учреждением «Мирнинская профессиональная аварийно-спасательная служба» (далее – Мирнинская ПАСС) требований законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что начальником службы к трудовой деятельности привлечен бывший государственный служащий, ранее работающий в ОМВД России по ЗАТО г. Мирный.

В нарушение требований действующего законодательства уведомление о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим по предыдущему месту его работы в установленный срок не направлено.

В этой связи в отношении Мирнинской ПАСС прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ, рассмотрев которое, мировой судья судебного участка № 1 Мирнинского судебного района Архангельской области оштрафовал виновное лицо на 50 тыс. рублей. 

По внесенному прокурором представлению нарушения закона устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

 

20 февраль 16:27 | : Скандалы

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