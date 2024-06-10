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Северодвинску досталось от прокуратуры за ветхоаварийные деревья

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства об инвентаризации зеленых насаждений.

Длительный период времени органы муниципальной власти не проводили ежегодные санитарные осмотры деревьев, не во всех случаях свод насаждений согласовывался с местными жителями, в муниципалитете отсутствуют сведения о ветхоаварийных деревьях.

По факту бездействия в части непроведения инвентаризации зеленых насаждений в черте городского округа «Северодвинск» природоохранной прокуратурой к администрации городского округа предъявлено административное исковое заявление.

Решением Северодвинского городского суда Архангельской области  требования прокурора удовлетворены. 

На администрацию городского округа Архангельской области «Северодвинск» возложены обязанности в течении одного года провести инвентаризацию и учет зеленых насаждений путем долгосрочной оценки состояния озелененных территорий в границах городского округа Архангельской области «Северодвинск».

(фото с https://73online.ru) 

14 август 14:52 | : Скандалы

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