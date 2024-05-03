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Прокуратура Северодвинска защитила права многодетных семей на земельные участки

Прокуратурой города Северодвинска проведена проверка соблюдения законодательства о предоставлении мер социальной поддержки многодетным семьям. 

Установлено, что в городском округе Северодвинск 232 земельных участка, предоставленные многодетным семьям, не обладают необходимой инфраструктурой. В частности, отсутствуют водоснабжение, водоотведение, подъездные пути, стационарное электрическое освещение, а также контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов.

 В этой связи прокурором в суд направлено исковое заявление о признании бездействия администрации Северодвинска незаконным и возложении обязанности обеспечить земельные участки, предоставленные многодетным семьям, необходимой инфраструктурой. 

Решением Северодвинского городского суда требования прокуратуры удовлетворены. Его исполнение находится на контроле прокуратуры.

 

19 июнь 11:11 | : Скандалы

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