Прокуратура "нагнула" власти Исакогорки по подвозу учащихся к школам

Прокуратурой города Архангельска проведена проверка соблюдения законодательства об образовании в сфере обеспечения безопасных условий перевозки обучающихся к образовательным организациям города.

Установлено, что на маршрутах подвоза учащихся четырех образовательных организаций Исакогорского территориального округа имеются дефекты дорожного покрытия, разметки, отсутствуют остановочные пункты автобусов в местах посадки и высадки детей, что не обеспечивает безопасность школьных перевозок.

В этой связи прокурором в Исакогорский районный суд г.Архангельска направлено административное исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации городского округа в данной сфере и обязании устранить выявленные нарушения.

Решением суда требования прокурора удовлетворены.