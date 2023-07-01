Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прокуратура "нагнула" власти Исакогорки по подвозу учащихся к школам

Прокуратурой города Архангельска проведена проверка соблюдения законодательства об образовании в сфере обеспечения безопасных условий перевозки обучающихся к образовательным организациям города.

Установлено, что на маршрутах подвоза учащихся четырех образовательных организаций Исакогорского территориального округа имеются дефекты дорожного покрытия, разметки, отсутствуют остановочные пункты автобусов в местах посадки и высадки детей, что не обеспечивает безопасность школьных перевозок.

В этой связи прокурором в Исакогорский районный суд г.Архангельска направлено административное исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации городского округа в данной сфере и обязании устранить выявленные нарушения.

Решением суда требования прокурора удовлетворены. 

12 сентябрь 11:41 | : Скандалы

Главные новости


Тевтонбургский лес. Детмольд.
Песни без слов. Эрнесто Кортасар

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2023 (128)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20