Прокуратура области вступилась за кустарники у ТЦ "Гиппо" в Архангельске

Органами прокуратуры области проведена проверка публикации «Лесоповал в парке», опубликованной в газете «АИФ в Архангельске» по вопросу свода зеленых насаждений вблизи ТЦ «Гиппо» на территории земельного участка, расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Нагорная, д. 1.

В ходе проверки установлено, что ООО СЗ «Гавань» на территории земельного участка произведен свод кустарников в отсутствие на это соответствующего разрешения администрации Октябрьского округа ГО «Город Архангельск».

По данному факту постановлением административной комиссии Октябрьского территориального округа ГО «Город Архангельск» от 19.01.2023 ООО «Гавань» привлечено к административной ответственности, предусмотренной ст. 7.7 Закона Архангельской области «Об административных нарушениях», в виде предупреждения.

В соответствии с п. 13.2.6 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 25.10.2017 №581, все вырубленные деревья должны быть компенсированы новыми посадками.

Поскольку администрацией Октябрьского территориального округа ГО «Город Архангельск» к ООО СЗ «Гавань» не приняты меры по возмещению вреда, причиненного уничтожением зеленых насаждений, в виде компенсационного озеленения, прокуратурой г. Архангельска главе городского округа внесено представление об устранении нарушений закона.