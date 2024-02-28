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Прокуратура усмотрела угрозу зеленым насаждениям Архангельска

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства об инвентаризации зеленых насаждений.

Установлено, что длительный период времени органы муниципальной власти не проводили ежегодные санитарные осмотры деревьев, не во всех случаях свод насаждений согласовывался с местными жителями, в муниципалитете отсутствуют сведения о ветхих и аварийных деревьях.

В этой связи природоохранной прокуратурой в суд предъявлено заявление о возложении на администрацию городского округа «Город Архангельск» обязанности провести инвентаризацию и учет зеленых насаждений в границах городского округа, которое удовлетворено.

 

12 апрель 14:11 | : Скандалы

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