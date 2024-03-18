В Архангельской области зафиксирован факт давления в суде на коллегию присяжных

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда подтвердила законность осуждения 31-летнего мужчины приговором Красноборского районного суда 01.02.2024 за причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), вынесенным с участием коллегии присяжных заседателей.

Установлено, что 10.09.2022 в д. 31 дер. Прилук Верхнетоемского района осужденный в ходе конфликта со своим соседом с силой нанёс ему не менее 9 ударов кулаками в голову и не менее 5 ударов по правой руке, которой потерпевший защищался от ударов.

Своими умышленными действиями осужденный причинил потерпевшему многочисленные травмы руки и головы, повлекшие тяжкий вред здоровью, от чего тот умер спустя непродолжительное время на месте происшествия, что виновный мог и должен был предвидеть.

Это уголовное дело рассматривалось повторно после того, как по нему был вынесен оправдательный приговор, который отменен Архангельским областным судом по апелляционному представлению государственного обвинителя в связи с воздействием стороны защиты в зале суда на коллегию присяжных, дело направлено на новое судебное разбирательство.

Суд апелляционной инстанции согласился с мнением прокурора-апеллятора о законности процедуры нового рассмотрения уголовного дела судом первой инстанции и о справедливости назначенного наказания.