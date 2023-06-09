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Житель Коношского района убил односельчанина из-за копеечного долга

Вступил в законную силу приговор Коношского районного суда Архангельской области от 01.03.2023, которым на основании единодушного вердикта коллегии присяжных ранее судимый 46-летний житель пос. Ерцево осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4   ст.  111 УК РФ), а также самоуправство, совершенное с применением насилия и с угрозой его применения (ч. 2 ст. 330 УК РФ).

Установлено, что осужденный в ночь с 14 на 15 июня 2022 года в доме  по улице Советской пос. Ерцево Коношского района на почве личной неприязни к местному жителю, обусловленной невозвращением долга в размере 2 тысяч рублей, нанес ему не менее 11 ударов руками и ногами по голове и туловищу.

От полученных травм мужчина скончался спустя несколько часов.

Судом за содеянное осужденному назначено 10 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Апелляционные жалобы защитников с доводами о невиновности судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения, а приговор – без изменения.

23 июнь 12:30 | : Происшествия

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