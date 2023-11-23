Оправдательный приговор убийце из Верхней Тоймы признан недействительным

В Красноборском районном суде вынесен приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего мужчины, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), которое было рассмотрено с участием коллегии присяжных заседателей.

Установлено, что 10.09.2022 в д. 31 дер. Прилук Верхнетоемского района осужденный в ходе конфликта со своим соседом нанёс ему не менее 9 ударов кулаками в голову и не менее 5 ударов по правой руке, которой потерпевший защищался от ударов.

Своими действиями осужденный причинил потерпевшему многочисленные травмы руки и головы, повлекшие тяжкий вред здоровью, от чего тот умер спустя непродолжительное время на месте происшествия.

Коллегия присяжных заседателей, выслушав выступление государственного обвинителя , единодушно признала подсудимого виновным.

За содеянное судом назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы

с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Также по гражданскому иску супруги погибшего с осужденного взыскана компенсация морального вреда в сумме 2 млн рублей.

Данное уголовное дело рассматривалось повторно после того, как по нему был вынесен оправдательный приговор, который был отменен Архангельским областным судом по апелляционному представле нию государственного обвинителя. Дело направлено на новое судебное разбирательство.

Приговор в законную силу не вступил.