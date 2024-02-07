В Архангельске мужчина убил соперника самокатом

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора на основании вердикта коллегии присяжных заседателей 48-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что 9 сентября 2022 года ночью осужденный с целью выяснения отношений приехал по месту жительства бывшей супруги по улице Гайдара в городе Архангельске предполагая, что она находится в квартире с 37-летним мужчиной. Женщина отказалась впускать его в квартиру, позвонила в полицию и сообщила ему, что осужденный пытается выбить дверь в квартиру и ведет себя агрессивно. Потерпевший взял для защиты фрагмент трубы и зашел в подъезд дома, где между ним и подсудимым произошла драка, в ходе которой последний отнял фрагмент трубы, взял детский самокат и нанес ими, а также руками и ногами множественные удары по голове и телу потерпевшего. Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть пострадавшего, здоровью которого причинен тяжкий вред.

Приговором Октябрьского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.