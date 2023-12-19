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Абьюзер из Архангельска проведет 12 лет в колонии строгого режима

Ломоносовским районным судом г. Архангельска на основании единодушного вердикта коллегии присяжных 46-летний житель г.Архангельска осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что осужденный в состоянии опьянения с 23 на 24 ноября 2022 года в комнате дома 4 корпус 1 на ул. Почтовой в г. Архангельске в ходе ссоры, обусловленной ревностью, нанес своей сожительницей руками и ногами не менее 5 ударов по голове и не менее 33 ударов по шее, телу, рукам и ногам.

От полученных травм женщина скончалась спустя несколько часов.

Приговором суда с учетом позиции государственного обвинения подсудимому назначено 12 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

С осужденного в пользу матери погибшей в счет компенсации морального вреда взыскан 1 млн рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

(фото https://zwezda.su) 

19 январь 14:28 | : Происшествия

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