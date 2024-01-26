Суд присяжных укатал архангелогородца на 10 лет в зону за нанесение смертельных побоев

Соломбальским районным судом г. Архангельска на основании единодушного вердикта коллегии присяжных ранее судимый 46-летний житель областного центра осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что осужденный в состоянии опьянения 22 декабря 2022 года в квартире 1 дома 7 корпус 1 по ул. Колхозная в Архангельске в ходе конфликта нанес 64-летнему знакомому руками и ногами не менее 23 ударов по голове, телу, рукам и ногам.

От полученных травм мужчина скончался в больнице спустя несколько дней.

В ходе судебного следствия подсудимый вину не признавал, утверждал, что телесные повреждения потерпевшему причинены другими лицами.

Однако грамотная работа государственного обвинителя по делу, избранная им тактика предоставления собранных доказательств, позволила убедить присяжных заседателей в причастности виновного к содеянному.

Приговором ему назначено наказание в виде 10 лет 15 дней лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.