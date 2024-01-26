Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Суд присяжных укатал архангелогородца на 10 лет в зону за нанесение смертельных побоев

Соломбальским районным судом г. Архангельска на основании единодушного вердикта коллегии присяжных ранее судимый 46-летний житель  областного центра осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что осужденный в состоянии опьянения 22 декабря 2022 года в квартире 1 дома 7 корпус 1 по ул. Колхозная в Архангельске в ходе конфликта нанес 64-летнему знакомому руками и ногами не менее 23 ударов по голове, телу, рукам и ногам.

От полученных травм мужчина скончался в больнице спустя несколько дней.

В ходе судебного следствия подсудимый вину не признавал, утверждал, что телесные повреждения потерпевшему причинены другими лицами.

Однако грамотная работа государственного обвинителя по делу, избранная им тактика предоставления собранных доказательств, позволила убедить присяжных заседателей в причастности виновного к содеянному.

Приговором ему назначено  наказание в виде 10 лет 15 дней лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

(фото с https://opalania.ru) 

14 март 09:03 | : Происшествия

Главные новости


"Оппенгеймер" рулит! Лауреаты премии "Оскар" 2024 года
Песни без слов. Гэри Мур

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2024 (150)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)



Деньги


все материалы
«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20