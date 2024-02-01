Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Косорукий пдрядчик, ремонтировавший школу в Карпогорах, получил большой штраф

Прокуратура Пинежского  района провела  проверку соблюдения законодательства при выполнении работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Карпогорская средняя школа №118» в рамках реализации национального проекта «Образование».

Установлено, что строительная компания, с которой  образовательная организация заключила  контракт на выполнение работ, нарушила сроки  проведения ремонта. 

 Ненадлежащее исполнение Обществом договорных  обязательств послужило основанием для  возбуждения  прокурором  района  в  отношении руководителя подрядчика  дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства). 

По постановлению прокурора судом директор общества привлечен к  административной  ответственности в  виде  штрафа в  размере 862 594 рублей.

В настоящее время контракт исполнен, капитальный ремонт проведен. 

08 апрель 10:44 | : Скандалы

Главные новости


Конец Кольца. Кое-что о политическом ротозействе
"С такой господдержкой мы скатимся к чайлд-фри". Рассуждения поморского фермера

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2024 (91)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20