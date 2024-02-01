Косорукий пдрядчик, ремонтировавший школу в Карпогорах, получил большой штраф

Прокуратура Пинежского района провела проверку соблюдения законодательства при выполнении работ по капитальному ремонту здания МБОУ «Карпогорская средняя школа №118» в рамках реализации национального проекта «Образование».

Установлено, что строительная компания, с которой образовательная организация заключила контракт на выполнение работ, нарушила сроки проведения ремонта.

Ненадлежащее исполнение Обществом договорных обязательств послужило основанием для возбуждения прокурором района в отношении руководителя подрядчика дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).

По постановлению прокурора судом директор общества привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 862 594 рублей.

В настоящее время контракт исполнен, капитальный ремонт проведен.