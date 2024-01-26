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В Мезенском округе подрядчик сорвал сроки строительства деревенской школы

Прокуратура Мезенского района провела проверку соблюдения законодательства при реализации приоритетных национальных проектов.

Установлено, что подрядчиком не обеспечено надлежащее выполнение обязательств по контракту, заключенному с ГКУ Архангельской области «Главное управление капитального строительства» в рамках реализации национального проекта «Образование» на строительство школы в с. Долгощелье Мезенского муниципального округа Архангельской области.

В установленный контрактом срок строительные работы хозяйствующим субъектом не выполнены, объект в эксплуатацию не сдан.

Указанный факт послужил основанием для возбуждения прокурором района в отношении подрядчика ООО СТК «Северград» и его руководителя - генерального директора дел об административном правонарушении по ч. 7 ст.7.32 КоАП РФ (действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).

Постановлением мирового судьи ООО СТК «Северград» назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1,6 млн рублей, генеральному директору — 822 тыс. рублей.

Исполнение контракта находится на контроле прокуратуры.

(фото с https://ilonazhi.livejournal.com) 

 

21 февраль 10:45 | : Скандалы

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