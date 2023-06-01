В Няндомском районе подрядчик ремонта школы привлечен за неисполнение контракта

В связи с неисполнением обязательств по исполнению контракта на благоустройство территории МБОУ «Средняя школа №7 г. Няндома», общая стоимость которого превышала 7 млн. руб., прокурором Няндомского района в отношении директора ООО «Жилищные услуги» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчика с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества).

Мировым судьей судебного участка №3 Няндомского судебного района Архангельской области руководитель общества признан виновным в совершении вышеуказанного административного правонарушения и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 180 тыс. рублей.

Постановление не вступило в законную силу.