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В Архангельске оштрафован виновный в срыве благоустройства известного сквера

Прокуратура г. Архангельска провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

 Установлено, что между департаментом городского хозяйства администрации городского округа «Город Архангельск» и подрядчиком в мае 2023 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории Сквер по ул. Воскресенской от «Нулевой версты» до Набережной Северной Двины. Вместе с тем подрядной организацией обязательства по контракту не исполнены, работы в срок не выполнены. 

В этой связи прокуратурой города в отношении управляющего юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства), рассмотрев которые, суд оштрафовал  виновное лицо. 

02 февраль 11:49 | : Скандалы

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