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В Котласе "Белый дом" сорвал сроки строительства домов по программе переселения

Котласской межрайонного прокуратурой в ходе надзора за соблюдением законодательства при реализации приоритетных национальных проектов выявлены нарушения закона.

Установлено, что подрядчиком не обеспечено надлежащее выполнение обязательств по двум государственным контрактам, заключенным с ГКУ Архангельской области «Главное управление капитального строительства» в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на строительство двух многоквартирных домов в городе Котласе Архангельской области.

В установленные контрактами сроки строительные работы хозяйствующим субъектом не выполнены, объекты в эксплуатацию не сданы.

В этой связи прокурором в отношении руководителя подрядчика ООО «Белый дом» – генерального директора возбуждено два дела об административном правонарушении по ч. 7 ст.7.32 КоАП РФ (действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства).

Постановлениями суда руководителю общества назначены наказания в виде административных штрафов в размере  1,6  и 2,2 млн рублей.

Исполнение контрактов находится на контроле межрайонной прокуратуры.

( фото с https://103news.com/pics/219165199/

15 март 14:07 | : Скандалы

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